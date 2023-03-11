Артистка покинула шоу в третьем эфире. Егорова и его партнер Анджей Цибис станцовали танго и получили от жюри 19 баллов из 30 возможных.
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На странице шоу отметили, что пара выложилась по полной, но в этот раз этого было недостаточно.
Наталья и Анджей вынуждены покинуть шоу после третьего эфира. Спасибо, что вы есть. Наталья вышла из зоны комфорта и танцевала сама свободно,
– написали на странице проекта в Instagram.
Поклонники певицы очень расстроились и поддержали Наталью в комментариях:
- "Да школа. Она так хорошо станцевала и вылетает".
- "Очень жаль. Но, пожалуй, не хватило зрительской поддержки".
- "Мне кажется, она хорошо танцевала! Жаль, что она вылетела!"
- "Очень обидно, особенно при Анджее".
- "Какая жалость. Наталья была намного лучше некоторых".
- "Очень потрясающая женщина. И грустно, что Анджей снова вылетел так рано".
Добавим, что Наталья на паркете появилась в соблазнительном черном платье, расшитом блестками. Наряд артистки подчеркнул ее стройные ноги и сделал еще более чувственным образ Егоровой. Кроме того, во время танца она продемонстрировала потрясающую растяжку.
Напомним, что о том, что Наталья Егорова участвует в немецких "Танцах со звездами" стало известно еще в начале января. Все это время певица тренировалась, но не знала, кто станет ее партнером. Это выяснилось в первом прямом эфире проекта.