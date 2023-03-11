Артистка покинула шоу в третьем эфире. Егорова и его партнер Анджей Цибис станцовали танго и получили от жюри 19 баллов из 30 возможных.

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На странице шоу отметили, что пара выложилась по полной, но в этот раз этого было недостаточно.

Наталья и Анджей вынуждены покинуть шоу после третьего эфира. Спасибо, что вы есть. Наталья вышла из зоны комфорта и танцевала сама свободно,

– написали на странице проекта в Instagram.



Поклонники певицы очень расстроились и поддержали Наталью в комментариях:

"Да школа. Она так хорошо станцевала и вылетает".

"Очень жаль. Но, пожалуй, не хватило зрительской поддержки".

"Мне кажется, она хорошо танцевала! Жаль, что она вылетела!"

"Очень обидно, особенно при Анджее".

"Какая жалость. Наталья была намного лучше некоторых".

"Очень потрясающая женщина. И грустно, что Анджей снова вылетел так рано".

Добавим, что Наталья на паркете появилась в соблазнительном черном платье, расшитом блестками. Наряд артистки подчеркнул ее стройные ноги и сделал еще более чувственным образ Егоровой. Кроме того, во время танца она продемонстрировала потрясающую растяжку.

Напомним, что о том, что Наталья Егорова участвует в немецких "Танцах со звездами" стало известно еще в начале января. Все это время певица тренировалась, но не знала, кто станет ее партнером. Это выяснилось в первом прямом эфире проекта.