О том, что Наталья Егорова участвует в немецких "Танцах со звездами" стало известно еще в начале января. Все это время певица тренировалась, но не знала, кто станет ее партнером. Это выяснилось в ходе первого прямого эфира проекта, состоявшегося в пятницу, 17 февраля.
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Как выглядит партнер экс-жены Кличко на "Танцах со звездами"
По правилам Let's Dance танцевальные пары формируют в первом выпуске во время "Шоу знакомства". Так, 48-летняя Наталья Егорова попала в группу с моделями Алекс Мерай Питер, Анной Ермаковой и профессиональными танцовщиками Валентином Лузиным, Анджеем Цибисом и Александром Ионелом. Все они исполнили медленный вальс под песню See The Day группы Girls Aloud.
От судей экс-жена Виталия Кличко получила всего 19 баллов из 30 возможных. В то время как ее конкурентки – 15 и 23.
Экс-жена Кличко на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма проекта
После первого номера на паркете Let's Dance за партнера Натальи Егоровой выбрали 35-летнего хореографа Анджея Цибиса, который в пятый раз принимает участие в шоу. Она, похоже, таким результатом удовлетворена.
Я очень счастлива быть частью Let's Dance и очень довольна своим партнером по танцам,
– прокомментировала Наталья Егорова.
Экс-жена Кличко с партнером по "Танцам со звездами" / Фото из инстаграма
Как о Наталье Егорове отзываются зрители "Танцев"
Заметим, в 16 сезоне немецкой версии "Танцев со звездами" принимают участие 14 пар. Уже в следующую пятницу, 24 февраля, состоится второй прямой эфир, в котором шоу покинет одна из знаменитостей. Кстати, поклонники Let's Dance предполагают, что это может быть Наталья Егорова:
- "Ничего против Натальи не имею, но думаю, что она будет первой женщиной, которая уйдет";
- "Анджей хотел бы кого-то, с кем бы имел потенциал для победы. Он отличный танцор. Просто кажется, что у нее недостаточно поклонников, какой бы красивой она ни была";
- "Бедный Анджей. Ничего против Натальи не имею, но он, пожалуй, с партнершей далеко не пройдет";
- "Почему Анджей никогда не получает кого-нибудь с лучшим потенциалом".