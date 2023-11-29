Я очень рада, – бывшая жена Виталия Кличка впервые за длительное время приехала в Киев
Источник:Наталья Егорова
Бывшая жена Виталия Кличка Наталья Егорова живет в Германии. Но на днях она впервые за долгое время приехала в Украину.
Певица прибыла в Киев в составе немецкой делегации, которая помогает украинским детям. В столице она с коллегами уже даже спускалась в укрытие, поскольку была воздушная тревога.
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Наталья Егорова в Киеве
Женщина подчеркнула, что очень довольна возможностью присоединяться к команде немецкой делегации в их усилиях помочь украинской молодежи.
Мы начали наше путешествие в Украину… Я очень рада быть частью этой делегации,
– отметила певица.
Наталья Егорова в Киеве / Скриншот с инстаграм-сторисам
Наталья поселилась в одном из киевских отелей и уже в первую ночь застала воздушную тревогу, поэтому спустилась до укрытия.
Наталья Егорова в Киеве / Скриншот с инстаграмм-сторисам
Отношения Натальи Егоровой и Виталия Кличка
- Певица и мэр Киева подтвердили развод в августе 2022 года. Они приняли решение развестись после 25-летнего союза.
- Наталья часто делится со своей аудиторией семейными снимками. В недавней публикации она порадовала подписчиков забавными фото, на которых изображён ее 17-летний сын.
- В июле экс-жена мэра Киева показала выпускной своего сына Максима. Он успешно окончил старшую школу.