Я очень рада, – бывшая жена Виталия Кличка впервые за длительное время приехала в Киев

Бывшая жена Виталия Кличка Наталья Егорова живет в Германии. Но на днях она впервые за долгое время приехала в Украину.

Певица прибыла в Киев в составе немецкой делегации, которая помогает украинским детям. В столице она с коллегами уже даже спускалась в укрытие, поскольку была воздушная тревога.

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Наталья Егорова в Киеве

Женщина подчеркнула, что очень довольна возможностью присоединяться к команде немецкой делегации в их усилиях помочь украинской молодежи.

Мы начали наше путешествие в Украину… Я очень рада быть частью этой делегации,

– отметила певица.



Наталья Егорова в Киеве / Скриншот с инстаграм-сторисам

Наталья поселилась в одном из киевских отелей и уже в первую ночь застала воздушную тревогу, поэтому спустилась до укрытия.



Наталья Егорова в Киеве / Скриншот с инстаграмм-сторисам

Отношения Натальи Егоровой и Виталия Кличка