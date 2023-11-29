Співачка прибула до Києва у складі німецької делегації, яка допомагає українським дітям. У столиці вона з колегами вже навіть спускалася до укриття, оскільки була повітряна тривога.

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Наталія Єгорова в Києві

Жінка наголосила, що дуже задоволена від можливості приєднується до команди німецької делегації в їхніх зусиллях допомогти українській молоді.

Ми розпочали нашу подорож до України…Я дуже рада бути частиною цієї делегації,

– зазначила співачка.



Наталія Єгорова в Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс

Наталія оселилася в одному з київських готелів і вже в першу ніч застала повітряну тривогу, тому спустилася до укриття.



Наталія Єгорова в Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс

Стосунки Наталії Єгорової та Віталія Кличка