Сейчас Егорова проживает в Германии. В Инстаграм-сторисе она показала фото с сыном-выпускником Максимом и его старшим братом Егором-Даниелем.

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Максим успешно окончил старшую школу. На фото заметно, что парень уже выше своей звездной мамы. В соцсетях Наталья призналась, что гордится успехами сына.



Наталья Егорова с сыном он Виталия Кличко / Фото с ее инстаграм-сторис

Старший сын Натальи Егор-Даниэль тоже приехал на выпускной брата. Он тоже ниже своего младшего брата.



Сыновья Натальи Егоровой / Фото с ее инстаграм-сторис

Напомним, Наталья Егорова и Виталий Кличко сообщили, что официально развелись в августе 2022 года. Их брак длился 25 лет.

В настоящее время женщина живет в Германии. Наталья часто показывает трогательные семейные фотографии. Недавно она публиковала забавные фото с 17-летним сыном. Максим еще три года назад обогнал отца Кличко по росту, он на две головы выше звездной матери.

А в феврале Егорова опубликовала фотографию, на которой позировала вместе со взрослой дочерью. 20-летняя Елизавета-Виктория испекла для звездной мамочки торт на день рождения.