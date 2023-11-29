Знаменитость вышла замуж за иностранца. Его зовут Вячеслав и он живет в Израиле. Мужчина старше певицы на 13 лет.

Не упустите Анна Тринчер и Александр Волошин разводятся через год после свадьбы

KOLA тайно вышла замуж

Пути исполнительницы с будущим мужем пересеклись летом 2022 на благотворительном концерте в Израиле, где Вячеслав был организатором.

Я никогда не думала, что выйду замуж за иностранца. Я никогда не искала иностранца. Я вышла с вытянутыми коленями и в кепке, рыдала весь день из-за войны. Я совсем не ожидала этой встречи,

– поделилась KOLA.

Интересно, что муж артистки родом из Днепра, но переехал в Израиль еще ребенком. Он свободно владеет как ивритом, так и английским, а также понимает украинский и сейчас учит его.

Интервью с KOLA: смотрите видео онлайн

Как мужчина сделал предложение KOLA

Предложение певица получила в начале 2023 года в Израиле во время прогулки.

"Говорил что-то очень долго. Потом просто открывается эта коробочка и он спрашивает, буду ли я его женой. Я просто подняла глаза, начала нервничать и пять минут у нас разговор. Предложения вообще не ожидала. Потом через пять минут подошел его друг с букетом роз и тогда уж я сказала да", – поделилась исполнительница.

Поженились они в Праге и отпраздновали в кругу самых родных людей. В частности, с ними была мама и подруга певицы и друг возлюбленного.



Kola с мужчиной / Скриншот с видео