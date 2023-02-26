Бывшая жена Виталия Кличко Наталья Кличко на днях отметила день рождения. Певице исполнилось 49 – она отпраздновала именины в семейном кругу.

Смотрите также Каменских, Джамала и Дорофеева: украинские звезды объединились с польскими на большом концерте

Наталья Егорова показала дочь

Артистка опубликовала фотографию, на которой позирует вместе со взрослой дочерью. 20-летняя Елизавета-Виктория испекла для звездной мамочки торт и украсила его свечами.

Спасибо тебе, моя прекрасная доченька, за все твои пожелания и замечательный торт, который ты испекла для меня! Люблю тебя безусловно,

– подписала фото Наталья Егорова.



Наталья Егорова с дочерью / Фото из инстаграма Наталии Егоровой

Накануне бывшая супруга мэра Киева также показывала видео, на котором возвращается домой после второго эпизода немецких "Танцев со звездами". Ее радостно встретили дочь, мама и сестра.

Заметим, после первого эпизода к Наталье Егоровой отнеслись не очень благосклонно и предрекали ей скорый вылет. Однако во втором эфире певица вместе с партнером станцевали Чарльстон и после одобрительных баллов от судей продолжили участие в шоу.

Напомним, Наталья Егорова часто показывает трогательные семейные фото. Недавно она публиковала забавные фото с 17-летним сыном. Максим еще три года назад обогнал отца Виталия Кличко и дяди Владимира по росту, поэтому на две головы выше за звездную маму.