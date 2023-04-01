Плачу при сыне и пытаюсь жить дальше, – Наталья Денисенко о разлуке с мужем-военным

Актриса Наталья Денисенко признается, что давно не виделась с мужем Андреем Фединчиком, который сейчас служит в ВСУ. Разлуку жена переживает тяжело, иногда плачет даже при 5-летнем сыне.

Денисенко во время телемарафона рассказала, что уже 4 месяца не видела своего любимого, передает 24 Канал. Ранее она выразила свое возмущение из-за того, что ее мужчину-военного не отпускают домой.

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Актриса подчеркнула, что гордится тем, что я ее муж – военнослужащий.

Не каждый мужчина имеет такую силу – взять и пойти на службу по той или иной причине. Меня к этой жизни не готовило, хотя к полномасштабному вторжению мой муж меня понемногу готовил и говорил: "Наталка, если что, то я уйду". Но я в это не верила, потому что была уверена, что ничего такого страшного, как война, которая у нас сейчас, не может быть.

– вспоминает Наталья.

Денисенко говорит, что она постепенно с этим смирилась, хотя отказывала своего мужа от службы в ВСУ.

"Я не видела мужчину уже почти четыре месяца. Но я понимаю, что некоторые женщины уже год не видят своих мужчин. Это ужасно. Такая судьба. Андрей сказал мне, чтобы я его не деморализовала ", – отметила актриса.

По ее словам, морально держаться ей помогает пятилетний сын Андрей.

Я понимаю, что у меня есть еще одна жизнь, за которую я имею ответственность. Поэтому я стараюсь жить дальше. Хотя при нем я тоже плачу и говорю, что скучаю по папе. А он не сильно переживает, потому что знает, что папа вернется,

– признается Наталья

Она добавляет, что также держаться помогает работа. "Если бы не она, то я бы сошла с ума", – говорит звезда.

К слову, в конце февраля актриса трогательно поздравила своего мужчины-военного с днем рождения. Она также показала увлекательные фото Фединчика с передовой, на одной фотографии он с гранатометом в руках.

Добавим, что в этом году Наталья Денисенко впервые встретила Новый год без мужа, ведь его не отпустили со службы Раньше она говорила, что общается с мужем каждый день по телефону.