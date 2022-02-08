Наталья Денисенко подозревает, что заразилась коронавирусом

Украинская актриса Наталья Денисенко сообщила о проблемах со здоровьем. Она не исключает, что могла инфицироваться "Омикроном".

Немало людей сейчас болеют, поэтому необходимо беречь себя. Актриса Наталья Денисенко подозревает, что могла инфицироваться коронавирусом. На днях звезда планирует сдать ПЦР-тест, а сейчас самоизолировалась.

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Наталья Денисенко сообщила о болезни

Среди симптомов COVID-19 у Натальи была повышенная температура, болело горло. В ее окружении много больных, поэтому не исключает, что и сама заболела.

Я подозреваю, что тоже болею. Тест не сдавала. Но несколько дней назад у меня была повышенная температура и болело горло. Сейчас все прошло,

– поделилась Денисенко.

В субботу у актрисы запланирован съемочный день, поэтому в четверг она сдаст ПЦР-тест и анализ крови, чтобы проверить, здорова ли. А пока остается дома, чтобы болезнь не вернулась или не дала осложнений.

Наталья Денисенко о болезни / Скриншот инстаграм-сторис актрисы

Украинские звезды, которые сейчас болеют COVID-19