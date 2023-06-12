Прятала заплаканные глаза: Натали Портман заметили на прогулке с мужем-предателем

Недавно в сети появилась информация об измене мужа актрисы Наталии Портман. На днях супруги впервые увидели вместе на прогулке. Похоже пара имела серьезный разговор, потому что на фото Портман выглядит заплаканным.

Натали Портман раньше комментировала измену мужа Бенжамена Мильпье с 25-летней экоактивисткой. Она заявила, что попытается сохранить брак.

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Папарацци "поймали" супругов в парке и сделали несколько снимков. На фото Натали Портман казалась заплаканной. Актриса прятала глаза под очками, но было заметно, как она вытирала слезы со щек.



Натали Портман с мужем-предателем / Фото Page Six

В какой-то момент во время разговора с мужем актриса устало положила голову на скамейку, пока Бенжамен что-то рассказывал. Впоследствии актриса отвернулась от избранника, а он тем временем что-то смотрел по телефону.



Натали Портман с мужем-предателем / Фото Page Six

Что известно об измене мужа Натали Портман: коротко

В начале июня стало известно, что Натали Портман предал мужчину. Танцовщика заскочили на свидании с молодой экоактивисткой. Говорят, что роман между ними начался в марте этого года.

Оказывается, Наталье знает об интрижке мужчины. Но актриса не собирается публично выяснять отношения и надеется сохранить семью ради детей.

Напомним. что Натали Портман и Бенджамин Мильпье состоят в браке 11 лет. У супругов двое общих детей – 11-летний сын Алеф и 6-летняя дочь Амалия.

К слову, в последнее время появляется много новостей о разводе звездных пар. В частности, на днях солист известного итальянского группы Måneskin разошёлся с девушкой, их отношения продолжались около 6 лет. Дамиано Давида уже даже заметили по поцелуям с другой.