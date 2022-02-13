Настоящая, искренняя: Джамала с песней "Потайки" в финале Нацотбора на Евровидение-2022
13 февраля 2022 , 14:31Читати новину українською
Победительница Евровидения-2016 Джамала выступила в финале Нацотбора в 2022 году. Артистка ошеломила публику песней "Потайки".
Джамала принесла Украине победу на Евровидении с песней "1944", а в 2022 году поддержала финалистов Нацотбора лирическим и одновременно зажигательным треком "Потайки".
Важно Самобытная Alina Pash победила в Национальном отборе-2022
Джамала в Нацотборе на Евровидение-2022
Артистка на собственном опыте пережила все волнения, была на месте каждого из участников и принесла Украине победу на песенном конкурсе в 2016 году. В 2022 году на сцене Нацотбора Джамала исполнила новую украиноязычную песню "Потайки". Певица, как всегда, была настоящей, искренней перед зрителями.
Джамала выступила на Нацотборе на Евровидение-2022: смотрите видео онлайн
Звездные гости в финале Нацотбора на Евровидение-2022
- Прямой эфир открыли триумфаторы Евровидения-2021 – группа Go_A с песней SHUM. Солистка Екатерина Павленко ошеломила не только голосом, но и ярким сценическим образом. Вороны, которые были на ее платье, символизируют коллег по группе Go_A – то есть она как королева находится в окружении трех воронов-мужчин.
- Еще одна звездная судья Тина Кароль приготовила для финала попурри из четырех украиноязычных песен. В прямом эфире она спела в сопровождении оркестра.