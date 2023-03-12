Почти ни с кем не общалась: Анастасия Панова рассказала, как россиянка вела себя на Miss Charm

В феврале Анастасия Панова летала во Вьетнам на конкурс красоты Miss Charm 2023. Среди участниц была представительница России Анна Бакшеева. Украинка эксклюзивно рассказала, как вела себя девушка, и общались ли они.

В интервью 24 каналу Анастасия Панова призналась, что Miss Charm – это конкурс, призванный развить туристический бизнес во Вьетнаме, поэтому волонтерство, внутренний мир участниц мало интересовали организаторов. Именно поэтому, по ее мнению, Россию не дисквалифицировали.

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Анастасия Панова рассказала о россиянке на Miss Charm 2023

Настя Панова заверила, что никак не контактировала с россиянкой и даже не сразу поняла, что Анна Бакшеева не говорит по-английски.

Мы не общались, но она не общалась почти ни с кем, потому что не говорит по-английски. Я сначала не понимала, почему все немного отстранены от нее, а потом увидела, что она все переводит. У меня английский свободный, поэтому я очень сдружилась с девушками,

– призналась Анастасия Панова.

По словам модели, во Вьетнаме половина людей даже не знает, что Россия напала на Украину, поэтому приходилось объяснять, почему она не может быть рядом с Бакшеевой. Кстати, конкурс купальников на Miss Charm 2023 чуть не закончился скандалом, ведь Анастасию Панову выбрали в топ-5 вместе с россиянкой.

"Я пыталась игнорировать россиянку, но когда в "Топ 5 бикини" первой назвали ее, у меня сердце кровью обливалось. Как такой международный конкурс мог отдать первое звание развязавшей войну стране, а следующим назвать мое имя? Как можно было не подумать и назвать эти страны одна за другой? Они даже не задумываются над этим", – поделилась с нами девушка.

Однако национальный костюм Анны Бакшеевой в кокошнике чуть не довел Панову до нервного срыва.

Я пила очень много валерьянки, потому что хотела плакать, когда увидела ее национальный костюм на финальной репетиции. Но я не должна была поддаваться эмоциям, для меня ее не существовало. Она представительница страны, которая напала на мою, и что бы она ни показала, для меня это ничто. Я не знаю, как она могла улыбаться на сцене,

– эмоционально заявила нам Анастасия Панова.

Россиянка в национальном костюме на Miss Charm 2023 / Фото с ее инстаграма