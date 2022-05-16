Настя Каменских вспомнила, как с семьей очутилась в Испании еще до начала войны

Украинская певица Настя Каменских вспомнила, как получилось, что она оказалась с Потапом в Испании еще до начала войны. Она призналась, что не верила, что вторжение будет возможно.

Украинская певица Настя Каменских и рэпер Потап еще до полномасштабной войны поехали в Испанию, и остались там после вторжения. Певица рассказала, как очутилась в Мадриде всей семьей.

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Настя Каменских о том, как она очутилась в Мадриде

Я готовила два альбома: украинский и испанский. У меня было пять дней. И так получилось, что и у моего мужа было пять дней, что вместе со мной уехать в Испанию и доделать мой испанский альбом. И мы выехали вместе с мамами,

– рассказала исполнительница.

Настя Каменских призналась, что так же проснулась 24 февраля от слов "началась война", но была рада, что находится в безопасности с родными.

"24 февраля просыпаешься от крика, потому что тебе звонят и говорят, что началась война. А ты даже не можешь в полной мере понять, что означает слово "война". Что такое война? Это когда звучат сирены, это когда убивают людей. Я никогда даже представить не могла, что мне придется такое переживать. Я благодарю Бога, вселенной за то, что мы оказались в безопасном месте именно в этот момент", – добавила она.



Настя Каменских / Фото с инстаграма звезды

, что муж звезды Потап также находится вместе с ней в Испании. Он часто получает хейт в свою сторону из-за того, что не поворачивается и не идет воевать как его коллеги. Но, например, Юрий Горбунов считает, что не имеет права критиковать своего кума, потому что тот за границей может делать больше.

Настя Каменских призналась, что 25 февраля должна была вернуться в Украину, но война разрушила все ее планы.

"У меня в понедельник была запланирована съемка, прямой эфир. На вторник тоже было запланировано очень много. Я готовилась к музыкальной премии YUNA, где должна петь свою новую песню "Кристалл". Я еще волновалась, что у меня очень мало времени. Мне нужно было закончить свой испаноязычный альбом, вернуться домой и готовиться к YUNA. Мы работали до последнего. До этого у меня было огромное количество концертов. Мы даже не хотели слышать никаких новостей и верили в то, что это просто невозможно. Мы просто продолжали работать", – поделилась артистка.