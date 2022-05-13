51-летний Юрий Горбунов не скрывает, что супруги за неделю до войны "поехали по своим делам и там остались". Однако осуждать Потапа не берется, потому что из-за границы он якобы делает для Украины все возможное.

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Юрий Горбунов о куме Потапе, который уехал из Украины до войны

Я не имею права никого винить – кто уехал, кто за границей. Знаю, сколько много Леша делает для украинцев там, за границей. Возможно, ему не удалось бы, оставаясь здесь, помогать фронту, Украине, возможно, там есть больше возможностей это сделать,

– осторожно высказался Юрий Горбунов.

Он отметил, что за границей сейчас не только Потап, но и Монатик, Сергей Бабкин, уехавший в Германию как многодетный отец. В Европе они, как отмечает шоумен, устраивают благотворительные концерты, перечисляют средства на ВСУ.

Напомним, ранее Позитив тоже говорил, что Потап хоть и уехал, но "очень много делает там", "всегда какой-то уставший". Он отмечал, что на плечах рэпера остался продюсерский центр Mozgi Entertainment, в котором 60 работников.

Более того, Горбунов считает, что даже несмотря на военное положение из страны следует выпускать мужчин, которые хотят откупиться, ведь толку от них мало. Звезда предлагает брать с них 30 тысяч долларов, а за возвращение в Украину – 50.

"Не пускать их, на мой взгляд, это тоже неправильно. Потому что если он за бабки хочет уехать, то он на фронт не пойдет. Он будет искать разные варианты, как сделать так, чтобы не пойти, даже если ему придет повестка. Возьмите у него 30 тысяч долларов, отправьте эти деньги на ВСУ, выпустите, но потом, когда он захочет вернуться, а он захочет, потому что эти деньги зарабатывает в Украине, – 50 тысяч долларов на восстановление Украины", – советует шоумен.

Это было бы правильнее, чем кричать: "Мы вас никого не упустим". Они все сидят, прячут по нычкам, но они не могут уехать, хотя у них есть деньги,

– добавил Юрий Горбунов.

Полное интервью Юрия Горбунова со Славой Деминым: смотрите видео онлайн (о куме Потапа на 16 минуте)