Настя Каменских находится за границей вместе с мужем Потапом. Она постоянно пишет о скучающей по дому войне, однако не все поклонники верят в ее искренность.

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За что раскритиковали Настю Каменских

На днях звезда опубликовала сообщение о войне, в котором написала, что "однажды все станет только воспоминанием". Это возмутило некоторых пользователей сети, они подчеркивают, что война не может быть воспоминанием. Мы не можем забыть о тех, кто на себе почувствовал, что такое ад войны. Не можем забыть о том, о чем пришлось перейти украинскому народу, нашим защитникам.

"Однажды все станет только воспоминанием. Слова, которые успокаивают меня и внушают надежду. Что нынешние темные времена одного дня останутся в прошлом и лишь в нашей памяти о нем. А с другой стороны эти слова вдохновляют жить здесь и сейчас, не дожидаясь лучшего момента. Напоминают, что жизнь нельзя откладывать на потом, потому что каждый его момент – бесценное сокровище. И однажды она тоже станет воспоминанием. Поэтому двигаемся дальше – впереди много дел", – написала NK в публикации.



Настя Каменских / Фото с инстаграмма NK

В комментариях подписчики Каменских выражают свое недовольство.

"Для кого-то воспоминания. Для таких, как вы, которые закрылись в других странах. Я вас не виню, но… И у меня была и есть возможность уехать. Да я не оставлю своего мужа, мамашу и всех животных, которых оставили. И я не знаю, проснусь ли завтра".

"Воспоминание может быть отдых на море, но не война. Когда уничтожают целые города, гибнут гражданские. Сколько парней погибло за независимость страны? Это ужас, который я буду нести в себе до конца".

"Да, особенно для тех, кто из Мариуполя. Только воспоминание...".

"Иногда лучше молчать. И защитнику своему передай поздравление, когда лысина выглянет из-под юбки".

"Иди за российским военным кораблем!"

"Потап уже в Украине? Или еще боится вернуться? Гораздо легче триндеть за границей, когда над тобой не летает...".

Но преданные поклонники Каменских поддержали ее, пытались оградить от хейта.