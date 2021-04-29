Настя Каменских активно диктует тренды украинским модницам. В Мексике она предстает перед камерой в стильных летних образах, которые с приходом тепла будут актуальны и в Украине.

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Дерзкий look Насти Каменских

NK предстала перед камерой в коротких кожаных шортах черного цвета. Также артистка надела черный бюстгальтер с леопардовым принтом от купальника и сетчатую кофту бежевого цвета.

Среди аксессуаров неординарный образ Каменских дополнила любимой черной шляпой и рюкзаком. Вьющиеся волосы Настя собрала в хвост сзади, а на лицо не наносила косметику. В путешествии она предпочитает натуральную красоту, которой и щеголяет перед более чем 5-миллионной аудиторией подписчиков.

Познавая мир, познавать и себя. Спасибо за весь этот опыт,

– написала NK под фото.



Дерзкий образ Насти Каменских в Мексике / Фото с инстаграма Насти Каменских

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