Настя Каменских активно диктует тренды украинским модницам. В Мексике она предстает перед камерой в стильных летних образах, которые с приходом тепла будут актуальны и в Украине.
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Дерзкий look Насти Каменских
NK предстала перед камерой в коротких кожаных шортах черного цвета. Также артистка надела черный бюстгальтер с леопардовым принтом от купальника и сетчатую кофту бежевого цвета.
Среди аксессуаров неординарный образ Каменских дополнила любимой черной шляпой и рюкзаком. Вьющиеся волосы Настя собрала в хвост сзади, а на лицо не наносила косметику. В путешествии она предпочитает натуральную красоту, которой и щеголяет перед более чем 5-миллионной аудиторией подписчиков.
Познавая мир, познавать и себя. Спасибо за весь этот опыт,
– написала NK под фото.
Дерзкий образ Насти Каменских в Мексике / Фото с инстаграма Насти Каменских
Другие провокационные образы Каменских в Мексике:
- NK позировала перед камерой в белоснежных минишортах и дерзком топе с принтом на тонких бретелях;
- знаменитость предстала перед камерой в коротком топе, а также без трусиков, прикрыв обнаженные интимные зоны платком;
- для утренней тренировки певица выбрала темно-коричневый топ и розовые шорты.