Настя Каменских оправдалась за громкий скандал с розыгрышем авто: "Я живу по совести"

Недавно украинская певица Настя Каменских опозорилась из-за розыгрыша дорогого автомобиля и iPhone. Звезда пообещала по этому гивею отправить 100 тысяч гривен на ВСУ. После громкого скандала и хейта Каменских решила оправдаться и объяснила ситуацию с "благотворительным конкурсом".

Сразу после объявления конкурса на Настю Каменских "набросились" в комментариях, заявив, что это хайп на войне. На следующий день певица удалила пост о розыгрыше.

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Каменских оправдалось за скандал с розыгрышем авто

Настя заявила, что живет по совести и всегда честна перед собой и своей аудиторией. По ее словам, она не хотела никого обидеть или задеть.

Поэтому, если я это сделала – прошу прощения, я ни в коем случае не хотела. Я собирала на автомобиле для военных на своих концертах и этот гов стал еще одной активностью, откуда планировалось добавить средства в необходимую сумму сбора. Военных не были привлечены в самом гиве,

– ответила звезда.

Артистка заявила, что хотела дать возможность кому-то получить приз. "Сегодня поводов для радости не так уж много и нужно их генерировать. Здесь взгляды разделились, кому-то понравилось, кому-то нет, кто-то воспринял по-своему", – сказала Настя.

Каменских добавила, что в этот раз конкурс решили отменить. По ее мнению, сейчас почти каждый день возникают события, вызывающие возмущение и резонанс в обществе.

Мне кажется, это потому, что мы все сейчас очень уязвимы ко всему. Сейчас в целом тяжело быть в оптимистическом настроении. Как будто мы все и научились жить в режиме форсмажора и эмоциональных качелей, но все равно каждому необходимо место для выхода эмоций,

– отметила она.

Певица считает, что из-за регулярных обстрелов и страха, люди могут резко реагировать на действия других, особенно публичных лиц.

"У меня взгляд на такие ситуации в целом таков: я делаю то, что имею, то что умею и то что могу. Даже как что-то будет воспринято не только положительно, но и негативно – к этому я уже привыкла. Как говорят: не ошибается только тот, кто ничего не делает", – подытожила Настя.

Напомним, что Настя Каменских вляпалась в скандал из-за розыгрыш автомобиля Infiniti за несколько миллионов, чтобы собрать всего 100 тысяч гривен донатов на ВСУ. А чтобы принять участие, нужно было подписаться на разных тарологов, ясновидящих и секс-шопах.

Кроме того, в похожий скандал попала и известная украинская блоггерша Саша Бо. Ее раскритиковали за розыгрыш авто со скандальными спонсорами. Похоже, это был "прогрев", ведь через несколько часов она сообщила, что беременна.