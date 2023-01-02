На фоне слухов о разрыве: Настя Каменских рассказала об отношениях с Потапом во время войны
Источник:Insider
Украинская певица Настя Каменских ответила на вопросы об отношениях с Потапом. В сети подозревают, что супруги на грани развода, но артистка об этом не упомянула.
В сети ходят слухи о разводе Потапа и Насти Каменских. В интервью для украинского издания она ответила, каковы ее отношения с рэпером во время войны.
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Настя Каменских об отношениях с Потапом
Певица не упоминала о сплетнях или комментариях поклонников. Она ответила, что у каждого из них есть свои задачи, но пара друг друга поддерживает.
Конечно, мы с Лешей в любой ситуации стараемся друг друга поддерживать. Я уверена, что главное - объединяться, когда тяжело и постигнет ужасная беда. Конечно, сейчас у каждого из нас свои задачи и направления деятельности. Однако главное – это объединять свои усилия для того, чтобы помогать стране и идти на встречу миру и Победе.
– поделилась Настя Каменских.
Почему ходят слухи о разрыве Каменских и Потапа
- Звездные супруги долгое время не появлялись вместе на публике и не показывали общие фото, как это было раньше. Все сплетни они только подогревают неоднозначными сообщениями.
- 25 декабря Настя Каменских поздравила украинцев с Рождеством. На праздничном фото звезда снова возникла сама, хотя раньше обращалась к подписчикам вместе с мужем.
- В канун Нового года Настя Каменских показалась в Лондоне и, похоже, снова без мужа. В подписи на фото она рассказала о переоценке ценностей.