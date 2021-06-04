Звездные супруги наслаждались желанным отдыхом на берегу океана. Маша Ефросинина пыталась запечатлеть на камеру самые яркие моменты, теперь делится ими с поклонниками.
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Романтические фото Маши Ефросининой и Тимура Хромаева
Маша Ефросинина обнародовала романтические кадры, на которых позирует вместе с любимым. Телеведущая на фото изображена в черном купальнике и соломенной шляпе. Она нежно обняла любимого Тимура, который позировал с обнаженным торсом, и поцеловала его.
Влюбленные мыло улыбались на камеру, получали удовольствие от каждого момента. Они смогли сполна насладиться долгожданной поездкой.
Тимур Хромаев и Маша Ефросинина / Фото с инстаграма Маши Ефросининой
Тимур Хромаев и Маша Ефросинина / Фото с инстаграма Маши Ефросининой
Поскольку звезда редко публикует в сети фотографии, на которых стоит вместе с любимым, то такое сообщение вызвало большой ажиотаж среди ее поклонников.
- "Красивые!"
- "Маша, какие же вы красивые и счастливые. Приятно за вами наблюдать! Бальзам для сердца".
- "Котята!"
- "Очень хорошие! Живите долго и счастливо!"
- "Маша, видно, что ты в восторге от своего мужа!"