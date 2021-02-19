Популярная украинская певица Настя Каменских откровенна с поклонниками настолько, что не стесняется раздеваться перед ними. Она завела сеть новым пикантным фото, на котором прикрыла обнаженное тело полотенцем.

После традиционных утренних ритуалов Настя Каменских сфотографировалась в ванной комнате. Однако позировала она не в домашнем халате или белье, а просто после душа в самом полотенце.

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Пикантное фото Насти Каменских в полотенце

В кадре звезда с более пятимиллионной армией фолловеров появилась обнаженная. На соблазнительное мокрое тело она накинула полотенце с леопардовым принтом. Певица прикрыла только аппетитные груди, оставив хрупкие плечи обнаженными.

Настя Каменских позировала без косметики с собранными в высокий пучок волосами. Знаменитость не впервые показывает себя без макияжа и в очередной раз покоряет аудиторию не только привлекательными формами, но и волшебной внешностью.

Откровенные фото Насти Каменских: