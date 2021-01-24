Популярная украинская певица Настя Каменских уже прибыла домой с Мальдив, но до сих пор публикует горячие фото с отдыха. Она показала новый кадр в купальнике и шортах.

Несколько недель известная украинская певица Настя Каменских с Потапом отдыхала на Мальдивах. Недавно они вернулись в Украину, но звезда продолжает делиться жаркими кадрами на своей инстаграм-странице и заводить сеть.

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Украинская знаменитость показала новое фото из отпуска, где она наслаждалась теплом. Звезда позировала в подвесном кресле в соблазнительной позе, что взбудоражило воображение поклонников.

Настя Каменских предстала перед объективом в откровенном бикини с зелеными и черными стразами. Его певица соединила с джинсовыми мини-шортами. Наряд позволил звезде похвастаться упругой грудью, аппетитными бедрами и стройными ножками на камеру.

Соблазнительный образ знаменитость дополнила тонкими браслетами на руке и ноге и белым маникюром. Пышные густые волосы Настя Каменских распустила, а на лице использовала минимум косметики.

Настя Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских