Популярна українська співачка Настя Каменських відверта з прихильниками наскільки, що не соромиться роздягатися перед ними. Вона завела мережу новим пікантним фото, на якому прикрила оголене тіло рушником.

Після традиційних ранкових ритуалів Настя Каменських сфотографувалась у ванній кімнаті. Однак позувала вона не в домашньому халаті чи білизні, а просто після душу в самому рушнику.

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Пікантне фото Насті Каменських в рушнику

У кадрі зірка з понад 5-мільйонною армією фоловерів постала оголена. На спокусливе мокре тіло вона накинула рушник з леопардовим принтом. Співачка прикрила лише апетитні груди, залишивши тендітні плечі оголеними.

Настя Каменських позувала без косметики з зібраним у високий пучок волоссям. Знаменитість не вперше показує себе без макіяжу та вкотре підкорює аудиторію не лише звабливими формами, а й чарівною зовнішністю.

Відверті фото Насті Каменських: