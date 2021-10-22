Настя Каменских позировала в традиционном арабском наряде в ОАЭ: эффектные фото

Популярная украинская певица Настя Каменских и рэпер Потап отдыхают в ОАЭ. На днях они побывали в мечети шейха Заида и поделились эффектными фото.

Звездные супруги – Настя Каменских и Потап активно проводят отдых в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​посещают особые места. На днях они поделились яркими фото на личных страницах.

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Новые фото Насти Каменских из отпуска

Исполнительница вместе с мужем отправились в мечеть шейха Заида. На территории сооружения и сфотографировалась пара, однако в традиционном наряде.

Настя Каменских позировала перед камерой в просторном платье цвета дымчатой ​​розы, с золотистыми полосками и объемными рукавами. Голову певица покрыла атласным платком в тон к наряду.

Звезда дополнила необычный для себя образ черной сумкой. Она позировала перед камерой без макияжа, продемонстрировав натуральную красоту.



Настя Каменских / Фото с инстаграма звезды



Настя Каменских / Фото с инстаграма звезды



Настя Каменских и Потап / Фото с инстаграма звезды



Настя Каменских / Фото с инстаграма звезды

Отметим, мечеть шейха Заида также посещали президентская чета. Елена и Владимир Зеленские приезжали в ОАЭ с рабочим визитом. Первая леди Украины осмотрела мечеть также в традиционном арабском одеянии.