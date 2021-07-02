NK покорила фанатов новой фотосессией. Она позировала на камеру в изысканном платье, которое лишь подчеркнуло женственность и нежность исполнительницы.

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Нежный look Насти Каменских

Певица предстала перед камерой в длинном сетчатом платье молочного цвета с кружевом. Наряд по всей длине был украшен огромным количеством различных вышитых цветов. Это придавало особой нежности, яркости.

Также платье удачно подчеркнуло спортивную фигуру исполнительницы. Элегантности добавили пышные рукава. Look NK соединила с салатными туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Волосы Каменских уложила в легкие волны и довершила прическу стильным и объемным золотистым обручем. Уши знаменитости украшали длинные серьги, а на лице она сделала красивый макияж в коричневых оттенках, который только подчеркнул ее натуральную красоту.



Настя Каменских в кружевном платье с вышивкой / Фото с инстаграма Насти Каменских



Настя Каменских в кружевном платье с вышивкой / Фото с инстаграма Насти Каменских



Настя Каменских в кружевном платье с вышивкой / Фото с инстаграма Насти Каменских