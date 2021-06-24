Настя Каменских продолжает диктовать тренды украинским модницам. Она предстает перед камерами в красивых аутфитах, которые прекрасно подойдут для жарких дней.
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Летний образ Насти Каменских
Исполнительница утром устроила пикник во дворе собственного загородного особняка и не упустила случая сделать эффектную фотографию. NK позировала босиком, сидя на пледе, который был постелен на газоне. Звезда надела миниплатье вишневого цвета с цветочным принтом. Наряд имел соблазнительное декольте, которое придало образу женственности и обольстительности. Также платье подчеркнуло длинные стройные ноги Каменских.
Настя решила дополнить образ лаконичными украшениями: браслетами, цепочкой и серьгами. Волосы артистка уложила в фирменные кудри, а на лице сделала легкий макияж в нежных оттенках.
Проснулась раньше, чтобы организовать часик релакса – понежиться на солнышке, съесть мороженое и дочитать книжку,
– написала NK в публикации.
Настя Каменских в цветочном платье / Фото из инстаграма Насти Каменских
Предыдущие образы Насти Каменских
- На велопрогулке певица была в голубых шортах и футболке молочного цвета.
- В неоновом бикини лимонного цвета звезда принимала солнечные ванны у бассейна.
- Дома знаменитость позировала без макияжа в свитшоте лавандового цвета с ярким желтым принтом.