"Самая и расстроенная": Настя Каменских новым фото подогрела слухи о разводе

Певица Настя Каменских поздравила украинцев с Рождеством и еще больше подогрела слухи о разводе. На праздничном фото артистка позировала сама, хотя пыталась улыбаться, но была огорчена.

Недавно Настя Каменских рассказала об отношениях с Потапом, но не упомянула о разводе. По словам артистки, у каждого из них есть свои задачи, но поддерживают друг друга.

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Однако после публикации рождественского фото поклонники супругов снова говорят о разводе. Обычно Потап и Настя поздравляли с праздниками, публикуя фотографии, на которых изображены вместе. Теперь они уже несколько месяцев не появляются вдвоем на публике и не позируют на камеру.

Артистка поздравила с Рождеством, распространив фотографию, на которой изображена, сидя на полу у елки. Звезда надела джинсы и серый свитшот, волосы уложила в фирменные кудри, а на лице сделала легкий макияж с матовой помадой нюдового цвета на губах.



Настя Каменских поздравила с Рождеством / Фото с инстаграмма певицы

Хотя Каменских пыталась улыбаться, в глазах видна грусть. На это обратили внимание подписчики. Они снова спрашивают, где Потап.

"Почему сама и расстроена?"

"Почему сама? Где Потап?"

"А где же Алексей?"

"Вроде и с Потапом, но фото вместе нет".

"А почему Настя грустная?"

Вероятный развод Потапа и Насти Каменских: что известно