"Самая и расстроенная": Настя Каменских новым фото подогрела слухи о разводе

9 января 2023, 12:44
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Настя Каменских

Певица Настя Каменских поздравила украинцев с Рождеством и еще больше подогрела слухи о разводе. На праздничном фото артистка позировала сама, хотя пыталась улыбаться, но была огорчена.

Недавно Настя Каменских рассказала об отношениях с Потапом, но не упомянула о разводе. По словам артистки, у каждого из них есть свои задачи, но поддерживают друг друга.

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Однако после публикации рождественского фото поклонники супругов снова говорят о разводе. Обычно Потап и Настя поздравляли с праздниками, публикуя фотографии, на которых изображены вместе. Теперь они уже несколько месяцев не появляются вдвоем на публике и не позируют на камеру.

Артистка поздравила с Рождеством, распространив фотографию, на которой изображена, сидя на полу у елки. Звезда надела джинсы и серый свитшот, волосы уложила в фирменные кудри, а на лице сделала легкий макияж с матовой помадой нюдового цвета на губах.


Настя Каменских поздравила с Рождеством / Фото с инстаграмма певицы

Хотя Каменских пыталась улыбаться, в глазах видна грусть. На это обратили внимание подписчики. Они снова спрашивают, где Потап.

  • "Почему сама и расстроена?"
  • "Почему сама? Где Потап?"
  • "А где же Алексей?"
  • "Вроде и с Потапом, но фото вместе нет".
  • "А почему Настя грустная?"

Вероятный развод Потапа и Насти Каменских: что известно

  • Из-за того, что артисты долго не появляются вместе в соцсетях и на публике, в сети активно обсуждают их вероятный развод. Такие слухи Потап и Настя только подогревают неоднозначными постами.
  • Многие украинцы отметили Рождество 25 декабря, поэтому Каменских поздравила тех, кто уже перешел на григорианский календарь. На праздничном фото она еще раз позировала без мужа.
  • Через несколько дней артистка опубликовала фотографии из Лондона, где снова позировала сама. А в посте рассказала о переоценке ценностей.
  • На фоне слухов о разрыве Каменских рассказала об отношениях с Потапом, но однозначно не ответила: "Конечно, мы с Лешей в любой ситуации стараемся друг друга поддерживать".

Автор: Христина Кобак