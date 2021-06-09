Настя Каменских поразила стильным образом в мини-шортах и футболке

Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает покорять сеть трендовыми повседневными образами. На этот раз она показала аутфит в белых мини-шортах и футболке.

Известная украинская певица Настя Каменских всегда демонстрирует безупречное чувство стиля. Она часто публикует в своем инстаграме фотографии, где делится идеальными вариантами образов как на каждый день, так и для светских выходов.

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Образ Насти Каменских

Исполнительница сделала несколько фотографий на улице, вероятно, во время летней прогулки. Для такого выхода Настя Каменских выбрала зеленую футболку оверсайз с принтом и белые короткие шорты, так что звезда смогла похвастаться стройными и загорелыми ногами.

Наряд знаменитость соединила с белыми кедами. Также стильный look дополняли аксессуары – часы и серебряные браслеты на руке. Изюминкой образа стала черная нейлоновая сумочка от модного бренда Prada, которая стоит 1390 долларов (больше 37 тысяч гривен).

Настя Каменских распустила вьющиеся волосы, а на лице сделала легкий макияж. Она подчеркнула глаза тушью, а губы накрасила прозрачным блеском.



Настя Каменских / Фото из инстаграма звезды



Настя Каменских / Фото из инстаграма звезды

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