Настя Каменских является не только одной из самых популярных певиц в украинском шоу-бизнесе, но и активно диктует тренды модницам. За страницей NK в инстаграме следят более 5 миллионов пользователей сети, которые с нетерпением ждут новых публикаций.

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Повседневный look Насти Каменских

Исполнительница в выходной устроила фотосессию во дворе собственного загородного дома. Настя позировала на фоне террасы в красивом наряде. Также рядом с ней позировала домашняя любимица Мими.

Для прогулки Каменских выбрала облегающие синие джинсы, белую oversize футболку и бежевый удлиненный пиджак. Соединила такой look с белыми кедами. Среди аксессуаров весенний образ NK завершили черная маленькая сумочка и минималистичная подвеска.

Волосы артистка уложила в фирменные кудри, а на лице сделала легкий макияж в нюдових оттенках.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Поклонницам такой образ NK очень понравился. Об этом они неоднократно отмечают в комментариях.