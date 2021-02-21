Настя Каменских поразила образом и сменой имиджа на шоу "Маска": фото
Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась фотографиями с нового эфира "Маски". На этот раз звезда поразила сменой имиджа, так как предстала с короткими волосами.
Источник:инстаграм Насти Каменских
Вчера, 20 февраля, прошел новый, 5 эфир, загадочного шоу "Маска". Участники поражали зрителей выступлениями, а судьи и ведущий – новыми образами.
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Образ Насти Каменских
Знаменитость поделилась серией фотографий из закулисья известного проекта. Для нового выпуска она выбрала оригинальный наряд. Настя Каменских позировала в черно-белой кожаной мини-юбке и кофточке такого же стиля. Одежду певица удачно соединила с черными ботфортами, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Звезда дополнила образ стильным головным убором в тон и лаконичными серьгами с камнями. На лице она сделала роскошный макияж: подчеркнула брови и глаза, а губы накрасила красной помадой. Это добавило look яркости.
Но главный акцент Каменских сделала на прическе, которая и привлекла внимание сети. Настя, вероятно, примерила парик длины каре и с челкой. Искусственные волосы она слегка накрутила на концах.
Настя Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских
Поклонники поделились впечатлениями от аутфита звезды:
- Тебе так идет эта прическа, красавица;
- Такая красивая;
- Классный образ;
- Ну очень красивая;
- Нереально красивая;
- Совсем не узнать;
- Как Коко Шанель.
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