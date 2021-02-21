Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась фотографиями с нового эфира "Маски". На этот раз звезда поразила сменой имиджа, так как предстала с короткими волосами.

Вчера, 20 февраля, прошел новый, 5 эфир, загадочного шоу "Маска". Участники поражали зрителей выступлениями, а судьи и ведущий – новыми образами.

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Образ Насти Каменских

Знаменитость поделилась серией фотографий из закулисья известного проекта. Для нового выпуска она выбрала оригинальный наряд. Настя Каменских позировала в черно-белой кожаной мини-юбке и кофточке такого же стиля. Одежду певица удачно соединила с черными ботфортами, которые подчеркнули ее стройные ноги.

Звезда дополнила образ стильным головным убором в тон и лаконичными серьгами с камнями. На лице она сделала роскошный макияж: подчеркнула брови и глаза, а губы накрасила красной помадой. Это добавило look яркости.

Но главный акцент Каменских сделала на прическе, которая и привлекла внимание сети. Настя, вероятно, примерила парик длины каре и с челкой. Искусственные волосы она слегка накрутила на концах.



Настя Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских

Поклонники поделились впечатлениями от аутфита звезды: