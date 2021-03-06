Популярная украинская певица Настя Каменских в своем новом клипе "Девочки рулят" сняла отечественных звезд. К съемкам видео присоединилась Даша Астафьева и Леся Никитюк.

Настя Каменских, известная как NK, продолжает интриговать поклонников перед выходом ее нового клипа. На днях певица удивила сеть: она сообщила, что в съемках видеоработы примут участие Даша Астафьева и Леся Никитюк.

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Новые детали клипа Насти Каменских

Певица презентовала выход новой песни "Девочки рулят" 5 марта. Однако звезда еще не выпустила долгожданный клип на композицию. Ранее было известно, что в ролике снялась известная украинская блогерша Таня Парфильева и дизайнер Анна Завгородняя.

Однако на днях Настя Каменских обнародовала новый кадр из видео. На нем позируют блогерша, дизайнер, сама певица, а также телеведущая Леся Никитюк и знаменитая модель Даша Астафьева, что изрядно удивило сеть.

Обе украинские звезды предстали в ярких образах. Леся примеряла яркий сиренево-салатовый топ и блестящие босоножки, а Даша – соблазнительное кожаное мини-платье с декольте и красные перчатки.

Под фото Настя Каменских поделилась, как ей работалось со звездами.

Леся и Даша такие разные, но обе очень эффектные, красивые и сильные девушки! Поэтому я нереально счастлива, что таким крутым составом мы собрались в одном клипе, чтобы вдохновить всех девочек быть настоящими, в гармонии с собой и окружающим миром,

– написала артистка.

Настя Каменских – Девочки рулят: слушайте песню онлайн