Джастин Бибер презентовал трогательный клип на песню Hold On: чувственное видео
Знаменитый канадский певец Джастин Бибер выпустил трогательный клип на композицию Hold On. В чувственном ролике он делает рискованные вещи ради своей девушки.
Источник:ютуб Джастина Бибера
Популярный канадский исполнитель Джастин Бибер решил порадовать поклонников новым материалом. Он выпустил трогательный клип на песню Hold On.
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Джастин Бибер презентовал новый клип
В чувственном ролике музыкант рассказывает историю любви. Он играет парня, чья девушка больна раком. Сам певец ради любимой делает рискованные вещи. Он грабит банк, чтобы получить средства для лечения девушки. Из-за этого Джастин вынужден бежать от полицейских на мотоцикле и рисковать своей жизнью.
Бибер не стеснялся демонстрировать любовные чувства, поэтому в ролике есть сцены с поцелуями. Заметно, что он готов на все ради своей любви. Артист прокомментировал, что этой композицией он хотел показать стремление общества к исцелению и справедливости.
Отметим, что композиция Hold On войдет в будущий альбом артиста под названием Justice.
Смотрите видео Джастин Бибер – Hold On онлайн:
Реакция сети на клип Hold On
Всего за несколько часов видеоработа набрала больше миллиона просмотров и множество комментариев. Пользователи соцсетей признаются, что клип музыканта вызвал у них трогательные чувства, а по телу ходили мурашки.
- Хочу увидеть вторую часть видео;
- Это прекрасно;
- Замечательная песня;
- Мораль этого клипа – неоценима;
- Джастин еще и замечательный актер;
- Один из тех музыкантов, слушать которых мне не скучно;
- У него ангельский голос, а музыка – огонь;
- Джастин никогда не разочаровывал своей музыкой.
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