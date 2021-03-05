Знаменитый канадский певец Джастин Бибер выпустил трогательный клип на композицию Hold On. В чувственном ролике он делает рискованные вещи ради своей девушки.

Популярный канадский исполнитель Джастин Бибер решил порадовать поклонников новым материалом. Он выпустил трогательный клип на песню Hold On.

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Джастин Бибер презентовал новый клип

В чувственном ролике музыкант рассказывает историю любви. Он играет парня, чья девушка больна раком. Сам певец ради любимой делает рискованные вещи. Он грабит банк, чтобы получить средства для лечения девушки. Из-за этого Джастин вынужден бежать от полицейских на мотоцикле и рисковать своей жизнью.

Бибер не стеснялся демонстрировать любовные чувства, поэтому в ролике есть сцены с поцелуями. Заметно, что он готов на все ради своей любви. Артист прокомментировал, что этой композицией он хотел показать стремление общества к исцелению и справедливости.

Отметим, что композиция Hold On войдет в будущий альбом артиста под названием Justice.

Смотрите видео Джастин Бибер – Hold On онлайн:

Реакция сети на клип Hold On

Всего за несколько часов видеоработа набрала больше миллиона просмотров и множество комментариев. Пользователи соцсетей признаются, что клип музыканта вызвал у них трогательные чувства, а по телу ходили мурашки.