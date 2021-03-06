Настя Каменських показала українських зірок, які знімуться в її новому кліпі
Популярна українська співачка Настя Каменських у своєму новому кліпі "Девочки рулят" зняла вітчизняних зірок. До зйомок відео долучилась Даша Астаф'єва та Леся Нікітюк.
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Настя Каменських, відома як NK, продовжує інтригувати прихильників перед виходом її нового кліпу. Днями співачка здивувала мережу: вона повідомила, що у зйомках відеороботи візьмуть участь Даша Астаф'єва та Леся Нікітюк.
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Нові деталі кліпу Насті Каменських
Співачка презентувала вихід нової пісні "Девочки рулят" 5 березня. Однак зірка ще не випустила довгоочікуваний кліп на композицію. Раніше було відомо, що в ролику знялась відома українська блогерка Таня Парфільєва та дизайнерка Анна Завгородна.
Однак днями Настя Каменських оприлюднила новий кадр з відео. На ньому позують блогерка, дизайнерка, сама співачка, а також телеведуча Леся Нікітюк та знаменита модель Даша Астаф'єва, що неабияк здивувало мережу.
Обидві українські зірки постали в яскравих образах. Леся приміряла яскравий бузково-салатовий топ та блискучі босоніжки, а Даша – спокусливу шкіряну мінісукню з декольте та червоні рукавички.
Під фото Настя Каменських поділилась, як їй працювалось із зірками.
Леся і Даша такі різні, але обидві дуже ефектні, красиві і сильні дівчата! Тому я нереально щаслива, що таким крутим складом ми зібралися в одному кліпі, щоб надихнути всіх дівчаток бути справжніми, в гармонії з собою і навколишнім світом,
– написала артистка.
Настя Каменських – Девочки рулят: слухайте пісню онлайн
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