Настя Каменских показала, как выглядит на съемках шоу "Маска": образ в полосатом костюме
Источник:инстаграм Насти Каменских
Певица Настя Каменских второй сезон подряд является звездным детективом шоу "Маска". Съемки проекта в разгаре, поэтому она едва ли не ежедневно демонстрирует эффектные look. Последний аутфит артистки был деловым, в полосатом костюме.
В шоу "Маска" не только звездные участники появляются в эффектных костюмах. Образы детективов поражают не меньше, и они каждый раз разные. 34-летняя Настя Каменских показала один из look, в котором зрители вскоре увидят ее за судейским столом рядом с Дзидзьо и Олегом Винником.
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Как Настя Каменских выглядит на шоу "Маска"
Для одного из эфиров певица примерила полосатый костюм, в котором напоминала героиню фильма "Семейка Адамсов". Так, на Каменских черные брюки клеш, которые выгодно подчеркнули пышные бедра. Вместо жакета – жилетка с перламутровыми пуговицами, под которую звезда надела белую рубашку.
К деловому образу Настя Каменских добавила галстук винного цвета. Ее талию эффектно подчеркнул цепочка с жемчугом, которым выложили псевдоним певицы-NK.
Особое внимание стилисты уделили макияжу и прическе звездного детектива. Каменских сделали укладку с эффектом мокрых волос, а косметикой подчеркнули изящные черты лица.
Образ Насти Каменских на съемках шоу "Маска" / Фото из инстаграма певицы
2 сезон шоу "Маска"
- Продюсеры приняли решение не менять звездных детективов проекта. Ими остались Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Дзидзьо и Андрей Данилко.
- На днях рассекретили участников загадочного гипершоу "Маска". Среди них Грифон, Скандал, Фея, Робот и Тигр.