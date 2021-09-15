Когда нет срочной работы, Настя Каменских пытается насладиться отдыхом, больше времени проводить с родными. Утром она уделяет время себе, наполняется энергией на продуктивный день.

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Утреннее фото NK

Знаменитость опубликовала фотографию, которую сделала в гостиной собственного загородного поместья. Настя отдыхала на диване вместе с домашней любимицей Мими – собакой бишон фризе, которая лежала на животе у хозяйки.

На селфи Каменских изображена босиком и в домашней одежде – белой кофте с яркой надписью и малиновых штанах. Волосы звезда собрала в небрежный пучок сверху, а на лицо не наносила косметику. Исполнительница просто наслаждалась этим неповторимым утром.

"Самое сладкое утро", – с нежностью написала NK под фото.



Утро Насти Каменских / Фото с инстаграма NK

За инстаграм-страницей певицы следят более 5 миллионов пользователей сети. В комментариях под этой публикацией они оставляют много приятных слов в ее адрес, а также отмечают, что у нее дома очень уютно.