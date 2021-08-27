Зрители нетерпеливо ждут премьеру нового сезона шоу "Маска". Уже через несколько месяцев 20 загадочных персонажей будут поражать пением.
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Звездные детективы 2 сезона "Маски"
Во втором сезоне за стол звездных детективов вернутся знаменитости, которые уже были в прошлом году. Среди них:
- Настя Каменских;
- Олег Винник;
- Оля Полякова;
- Дзидзьо.
Первый сезон принес им немало удовольствия и положительных эмоций, поэтому звезды с радостью встретятся со зрителями и персонажами шоу, чтобы во второй раз сыграть эту интересную, непредсказуемую игру.
Настя Каменских – звездный детектив "Маски" / Фото из инстаграма шоу"Маска"
Олег Винник – звездный детектив "Маски" / Фото из инстаграма шоу"Маска"
Оля Полякова – звездный детектив "Маски" / Фото из инстаграма шоу"Маска"
Дзидзьо – звездный детектив "Маски" / Фото из инстаграма шоу"Маска"
Текст публикации шоу"Маска":
Звездные детективы снова в деле! Соскучились по ним? Во втором сезоне гипершоу "Маска" зрители будут пытаться рассекретить знаменитостей в костюмах вместе с NK, Олей Поляковой, Олегом Винником и Дзидзьо! Они уже считают дни до момента, когда познакомятся с двадцаткой совершенно новых героев. Это будет незабываемо! До встречи!