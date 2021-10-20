Настя Каменских показала трендовый домашний образ: фото в изумрудном костюме

Популярная певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, является кумиром многих девушек. Она показала модницам, как можно выглядеть стильно не только на улице, но и дома.

Настя Каменских – одна из самых стильных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она вдохновляет на неординарные аутфиты многих поклонниц и показывает, как можно выглядеть безупречно где угодно и когда угодно.

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Домашний look Насти Каменских

Исполнительница еще перед отпуском сделала фотографии дома. Она предстала перед камерой в уютном, теплом костюме изумрудного цвета, состоявшем из брюк и кофты, которая завязывалась на поясе. NK разбирается в трендах, поэтому неслучайно выбрала именно этот цвет, ведь он является одним из самых популярных в этом сезоне. Волосы артистка вложила в фирменные кудри, а на лице сделала легкий макияж.

Попробуйте угадать по фото мой любимый цвет в этом сезоне. Мне кажется, изумрудный подходит всем. Такой глубокий, благородный, красивый. Поэтому я и не заметила, как начала все скупать в этом цвете. Из Испании домой со мной ехал бархатный пиджак. В этом же цвете заказала свитер,

– рассказала NK.



Настя Каменских в изумрудном костюме / Фото из инстаграма NK



Настя Каменских в изумрудном костюме / Фото из инстаграма NK

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