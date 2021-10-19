В 7 выпуске популярного шоу "Танцы со звездами" фаны могли увидеть Настю Каменских. Она пришла на шоу в качестве приглашенной звездной судьи, заняв место между Екатериной Кухар и Максимом Чмерковским. На днях звезда опубликовала эффектные фото с эфира.

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Образ Насти Каменских

Для появления на "Танцах со звездами" исполнительница выбрала стильный и смелый наряд. Артистка позировала перед камерами в черном мини-платье без бретелек. Оно удачно подчеркивало декольте, а тонкий ремешок акцентировал на фигуре.

Настя Каменских также надела темные сетчатые колготы, которые добавили образу особой перчинки. Роскошный аутфит также дополняли красные замшевые туфли-лодочки и необычное украшение на шее с розой сбоку, которая привлекала внимание и стала изюминкой look.

Певица собрала волосы в высокий хвост, уложив пряди пышными волнами. На лице знаменитости красовался соответствующий макияж. Настя Каменских подчеркнула глаза красными тенями и накрасила губы бежевой матовой помадой.



Настя Каменских / Фото с инстаграма звезды

Впечатления звезды от шоу

В подписи к фотографиям Настя Каменских поделилась, что была удовлетворена выпуском шоу, гостьей которого она стала.

С удовольствием приняла приглашение присоединиться к 7 эфиру шоу, выполнить мою песню для вас и насладиться талантом и невероятной квалификацией участников шоу!

– написала звезда.

Она добавила, что очень рада знакомству с новым судьей проекта и победителем американских "Танцев со звездами" Максимом Чмерковским и показала совместное фото с ним.



Настя Каменских / Фото с инстаграма звезды



Настя Каменских и Макс Чмерковский / Фото с инстаграма звезды

Текст публикации Насти Каменских

Между нами только танец.

Как символично эти слова из песни "Красное вино" описывают вечер воскресенья на "Танцах со звездами".

С удовольствием приняла приглашение присоединиться к 7 эфиру шоу, выполнить мою песню для вас и насладиться талантом и невероятной квалификацией участников шоу!

Максим Чмерковский, была рада познакомиться с тобой за судейским столом.