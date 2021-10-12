Ирина Федишин умело совмещает карьеру и материнство. В сети она делится фото и видео с концертов, из-за кулис, а также показывает миловидные семейные кадры.

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Новые фото Ирины Федишин с сыновьями

В публикации знаменитость показала яркую детскую комнату, в которой живут ее сыновья. Ирина поделилась, что они давно мечтали о двухъярусной кровати, а также это была ее детская мечта. Звездная мама позабавила сыновей и приобрела его.



Ирина Федишин с сыновьями / Фото из инстаграма певицы

Исполнительница позировала вместе с Юрчиком и Олежиком, а также продемонстрировала свой домашний look. Ирина надела красный велюровый костюм, состоящий из кофты и брюк, и короткие белые носки. Волосы сцепила сзади, а на лице сделала повседневный фирменный макияж.



Ирина Федишин с сыновьями / Фото из инстаграма певицы

Текст публикации Ирины Федишин:

Счастливые дети, ведь у них новенькая кровать! Такая двухэтажная кровать – это не только мечта Юрчика и Олежки, но и моя детская мечта! Ведь выглядит оно сказочно! Поэтому большинство своего времени мы сейчас проводим в детской комнате, наслаждаясь обновкой.

Когда выбирали кровать, пересмотрели разные модели и переслушали много аргументов о них. Но именно эта кровать заполонила наше сердце. Не только мне, но и деткам, сразу понравился внешний вид. Но прежде всего для меня была важно безопасность и надежность такой кровати, особенно второго этажа. Ведь порой дети могут перепутать кровать с батутом.