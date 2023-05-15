14 мая в Украине и мире отмечали День матери. Поздравления звучали для мам и от украинских знаменитостей.

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Настя Каменских поздравила маму

Трогательную корреспонденцию маме посвятила певица Настя Каменских. Она опубликовала фото с 67-летней Лидией Петровной, на которой они позировали в автомобиле. Настя сидела на пассажирском месте, пока ее мама была за рулем.

"Мама". Пожалуй, не существует другого такого слова, в котором бы уместилось столько любви и заботы, тепла и поддержки. Именно поэтому сегодня особый день, когда мы имеем возможность еще раз сказать своим мамочкам, как сильно их любим и ценим.



Настя Каменских с мамой / Фото из инстаграма Насти Каменских

"Делитесь своей любовью и тогда ваше сердце всегда будет ею наполнено. С Днем матери всех мамочек мира и, конечно, мою", – добавила Каменских.

Поклонники приобщились к поздравлениям в комментариях. Фаны засыпали маму Каменских комплиментами и подметили, какой молодой вид она выглядит.

"Лида просто лучшая";

"Вашей маме самый большой лайк в мире";

"Красавицы, с праздником";

"Мама такая молодая и тоже красивая";

"Будьте здоровы и счастливы";

"Мама молодая и красивая";

"Какие красивые".

Отметим, что недавно Настя Каменских завершила концертный тур. По этому случаю звезда устроила вечеринку и пригласила туда маму и всю команду. Певица отметила завершение выступлений в доме под Киевом.

Мужчину артистки Потапа на вечеринке не было – пока неизвестно, где он сейчас находится. Ранее он поздравил супругу с днем рождения на концерте в Черкассах. Каменских получила чувственное приветствие от Потапа в видео прямо на сцене.