Начались съемки нового сезона загадочного гипершоу "Маска". Звездные судьи снова будут потрясать публику яркими образами.

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Настя Каменских позировала за кулисами съемок. Для одного из выпусков стилисты подобрали ей эффектный наряд.

Яркий look Насти Каменских

Певица позировала на камеру в длинном платье ментолового цвета с мерцающим декором ручной работы. Наряд имел соблазнительный асимметричный крой с глубоким вырезом на ноге и соблазнительным декольте.

Дополнением аутфита стали длинные блестящие серьги, которые гармонично соединились с украшениями на платье. Визажисты поработали и над укладкой и макияжем артистки. Прическа была с мокрым эффектом, накрасили веки блестящими серебристыми тенями, а губы – матовой помадой нюдового цвета.



Настя Каменских в бирюзовом платье / Фото из инстаграма телеканала"Украина"



Настя Каменских в бирюзовом платье / Фото из инстаграма телеканала"Украина"

Отметим, премьера 2 сезона шоу "Маска" состоится уже этой осенью. Создатели проекта рассекретили имена звездных детективов – Настя Каменских, Оля Полякова, Олег Винник, Дзидзьо и Андрей Данилко. Также постепенно знакомят поклонников шоу с новыми загадочными персонажами. Ведущим нового сезона станет Владимир Остапчук.