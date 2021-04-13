Популярная украинская певица Настя Каменских впервые обнародовала фото еще до своего похудения. Она также поделилась мыслями о любви к себе и отметила, что обожает свое тело в любом виде.

Известная украинская певица Настя Каменских ранее не делилась архивными фото с отдыха, ведь стеснялась слегка пышной фигуры. Однако на этот раз звезда впервые решилась на такой шаг.

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Архивные фото Каменских в купальнике

Знаменитость обнародовала фотоколлаж, где сравнила себя до похудения и после. На всех кадрах артистка позирует на отдыхе в бикини, поэтому демонстрирует роскошную фигуру.

В подписи к фотографии Настя Каменских призналась, что много лет не хотела распространять эти фото в сети. Звезда подчеркнула, что всегда открыта перед своей аудиторией. Несмотря на то, что она долго стеснялась и волновалась, не воспринимала себя, сейчас она поняла, что должна любить себя.

Неважно, сколько килограммов, неважно, как мы выглядим. Главное – это стремление и желание становиться лучше и воспринимать саму себя. Становиться лучше и идти к принятию себя. Не для других, не для комментариев, не для общественного мнения. А только для самой себя,

– подчеркнула Настя Каменских.

Певица добавила, что очень радуется, что смогла это осознать. Также она обратилась к своим поклонницам: "Вы у себя самые важные. Любите себя. Пусть иногда килограммы прибавляются или уменьшаются. Пусть часто мне пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь, слежу за питанием, но все равно не соответствую общепринятым идеалам 90-60-90. Но это не повод корить себя".

Настя Каменских подытожила, что даже после похудения может менять вес, но несмотря на это, она себя любит, потому что ее идеальность, по словам звезды, в неидеальности.

Реакция сети

Многие поклонники Насти Каменских поддержали ее мнение относительно того, что человек является красивым в любом теле. Об этом они написали в комментариях: