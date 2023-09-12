Настя Каменских перевела песню "Это моя ночь": как она звучит на украинском

Настя Каменских анонсировала выход украиноязычных версий своих хитов. В частности, она уже порадовала фанатов переводом одного из самых популярных треков – "Это моя ночь".

В украинском варианте эту песню артистка впервые исполнила 2 года назад на одном из благотворительных выступлений. Однако сейчас она решила выпустить трек для всех желающих. Учитывая комментарии, композиция имеет все шансы занять топовые позиции в музыкальных чартах.

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"Это моя ночь" теперь звучит на украинском

Певица отметила, что перевела трек, поскольку увидела насколько велик запрос слушателя на украинскую музыку.

По просьбе поклонников, для которых некоторые песни уже по-настоящему знаковые и содержат в себе воспоминания о счастливых временах, мы перевели их на украинский. Все это время я вижу с каким восторгом и теплом они воспринимаются аудиторией во время моих выступлений,

– прокомментировала релиз певица.

Известночто 15 сентября в сети появятся и другие песни NK. В частности, треки "Девушки рулят", "Красное вино", "Попа как у Ким".

NK – "Это моя ночь": смотрите видео онлайн

Текст песни

Я хочу так, чтобы ты со мной был

(Всю ночь)

Чтобы танцевал и сердце ты открыл

Лицом к лицу

Поставь хештег: моя ночь

Ищи меня, меня зови

Танцуй со мной бок о бок

Это моя ночь (х4)

Я хочу так, чтобы ты со мной был

(Всю ночь)

Чтобы танцевал и нежно шептал

(Люблю)

Поставь хештег: моя ночь

Ищи меня, меня зови

Танцуй со мной бок о бок

Это моя ночь (х4)

Поставь хештег: моя ночь

Ищи меня, меня зови

Танцуй со мной бок о бок

Это моя ночь

Реакция сети

В комментариях под песней поклонники выразили свое восхищение новой композицией. Они отметили, что на украинском песня звучит лучше, чем на русском:

"Настя, это невероятно. Песня очень хорошо звучит на украинском";

"Очень хорошо";

"Очень красиво";

"Это просто шедевр";

"Вау. Круто";

"Очень классно";

"Наконец-то дождались";

"Буду очень ждать все песни";

"По-украински красивее звучит".

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