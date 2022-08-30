После 24 февраля Насте Каменских вспомнили и премию RU.TV в Москве, где в июне 2014 года Потап неожиданно снял штаны перед оккупантами, и ошеломляющий успех ее песен в россии, и дуэты со звездами российской эстрады. Однако певица напомнила, что не одна она "заигрывала" со страной-агрессоркой.

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Как Каменских ответила на упреки о работе в россии после 2014 года

И артисты, и бизнес продолжали сотрудничать с россией. Всё время с 2014 года. И это действительно не секрет. Мы же все смешанные, будем честными. Приезжали русские артисты к нам, делали дуэты с ними, очень много было сотрудничества. Во всем. Зачем нам сейчас в этом ковыряться? Зачем доставать этот нафталин?

– эмоционально спросила Настя Каменских.

Она добавила, что не хочет уподобляться россии и ковыряться в прошлом, ведь там это делают каждую секунду. Кроме того, по мнению певицы, нападки и хейт в комментариях – на руку россии, ведь та хочет нас разъединить, рассорить.

"Мы же хотим новую Украину, хотим быть частью Европы, западного мира. Для этого нужно изменить свое мышление. Давайте не будем друг друга мочить. А особенно артистов, пытающихся сделать все возможное, чтобы собрать как можно больше средств, кричать на весь мир. Давайте не будем цапаться, потому что там радуются. Они ждут, что мы перегрыземся здесь, и единство наше распадется", – призвала певица.

Интересно, что в апреле Потап и Настя Каменских оказались среди звезд, которым запретили въезд в россию на 50 лет. Рэпер был горд оказаться в черном списке и поинтересовался, почему так мало.

Однако Настя Каменских намекнула, что после начала полномасштабной войны все же корила себя за связи с россией.

Чувствовать вину, себя наказывать – это просто трата времени, своих нервов. Сейчас у нас все ясно уже на тысячу процентов. Мы уже понимаем все свои границы, кто по какую сторону баррикад. Мне кажется, что важно сконцентрироваться только на своем будущем и продолжать его строить,

– подытожила звезда.

Настя Каменских ответила на упреки о работе в России: смотрите видео онлайн (на 28:43)