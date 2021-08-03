Настя Каменских на отдыхе отправилась на прогулку: фото в зеленом платье

Украинская исполнительница Настя Каменских отправилась в отпуск. На берегу моря вместе с ней отдыхают муж, мама и подруга. Однажды вечером артистка с самыми родными отправилась на прогулку, для которой выбрала зеленое платье с глубоким декольте.

NK наслаждается солнечными днями на побережье. Она обожает лето, поэтому старается как можно больше времени провести у моря или океана. Недавно певица показывала, как с мужем Потапом отдыхала в Турции, а теперь улетела в желанный отпуск еще с мамой и лучшей подругой.

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Образ Насти Каменских

Знаменитость любит щеголять новым нарядом. Для прогулки по древнему городу она выбрала легкое летнее платье, в котором еще не появлялась на публике. На фото, которые Настя распространила в сети, она изображена в коротком платье зеленого цвета с глубоким декольте и принтом.

Такой look она соединила с черными босоножками на каблуке. Обычно Каменских довершает свои аутфиты разнообразными аксессуарами. На этот раз она выбрала маленькую черную сумочку, которую держала в руке, лаконичную золотую подвеску, браслет и серьги. Волосы артистка вложила в фирменные кудри, а на лице сделала вечерний макияж в коричневых оттенках.



Настя Каменских в зеленом платье / Фото з інстаграму NK



Настя Каменских в зеленом платье / Фото з інстаграму NK



Настя Каменских в зеленом платье / Фото з інстаграму NK

Этим летом певица показывала много интересных образов, которые вдохновляли ее поклонниц экспериментировать со стилем. В частности, Каменских представала перед объективом в: