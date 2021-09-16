Настя Каменских очаровала фотографиями из Днепра

Популярная певица Настя Каменских недавно побывала на дне рождении у подруги – Кати Осадчей. Телеведущая устроила празднование посреди Днепра, поэтому исполнительница не упустила случая сделать несколько кадров на роскошной яхте.

NK стала одной из гостей девичника, который Катя Осадчая организовала по случаю дня рождения. Поскольку Настя знает, как сделать образ максимально гармоничным, то и на этот раз показала собственный стиль.

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Новые фото Насти Каменских

Все гости вечеринки были в белом наряде. Каменских также оделась в соответствии с дресс-кодом. Пока другие девушки общались и отдыхали, звезда решила сделать несколько эффектных кадров.

NK позировала на яхте на фоне невероятно красивого Днепра. Артистка искренне улыбалась, наслаждалась теплым осенним днем и чудесным времяпрепровождением.

Каждый новый день. Заново влюбляться в жизнь,

– написала звезда под фото.



Настя Каменских на яхте / Фото из инстаграма NK



Настя Каменских на яхте / Фото из инстаграма NK

За аккаунтом Каменских следят более 5 миллионов пользователей сети. В комментариях под публикацией они засыпали звезду комплиментами.