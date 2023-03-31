Настя Каменских объяснила, почему не осталась жить в Европе во время войны: "Все банально"
Источник:Viva
К началу российского вторжения Настя Каменских выехала в Барселону с Потапом. Летом она объездила мир с украинским флагом – от Испании до США, а в августе вернулась в Украину. Артистка объяснила, почему не захотела жить в Европе или Латинской Америке, где тоже известна.
В новом интервью Настя Каменских призналась, что не видит плюсов в жизни за границей. Она не хочет обустраиваться где-нибудь в то время, как ее "буквально выдирают из дома". Кроме того, Киев для нее – это место силы.
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Почему Настя Каменских не осталась в Европе во время войны
Банально, но дома действительно помогают даже стены. Как много у тебя есть мест силы в Киеве! Как энергетически насыщает возможность прогуляться по любимым улицам или постоять часок на смотровой площадке и полюбоваться родным городом,
– заявила Настя Каменских.
Более того, за границей она не встречала украинцев, которые не хотели бы вернуться домой. По ее мнению, там люди ставят жизнь на паузу и пересиживают войну.
"Честно говоря, не слышала ни от кого из украинцев в Европе впечатлений типа: "Вау! Это именно то место, где я хочу жить, строить свое будущее". Для большинства настоящее – это выживание в сложившихся условиях. И это очень тяжело. Каждому из нас хочется быть дома, на родной земле", – подчеркнула Настя Каменских.
- Напомним, недавно Настя Каменских развеяла слухи о разрыв с Потапом – публично поддержала его трек "Волонтер" с кадрами работы "Добробата". За эту песню рэпера беспощадно раскритиковали в сети, а Марина Круть вообще назвала "горе-исполнителем".