После совместного видео: в сети обсуждают сходство принца Уильяма и принцессы Шарлотты

Принц Уильям записал совместное видео с дочерью, принцессой Шарлоттой. Но в сети после ролика начали активно обсуждать, как дочь похожа на звездного отца.

На днях прошел финальный матч Чемпионата по футболу среди женщин. Национальная сборная Англии Lionesses играла против сборной Германии и выиграла со счётом 2:1. Но накануне принц Уильям и принцесса Шарлотта записали видео, чтобы поддержать команду.

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В сети обсуждают сходство принца Уильяма и Шарлотты

После публикации видео в комментариях пользователи засыпают королевскую семью комплиментами и обсуждают, насколько похожи отец с дочерью. Некоторые считают, что принц Уильям и принцесса Шарлотта выглядят как близнецы. Другие сравнивают девочку с другими королевичами – принцессой Дианой и королевой Елизаветой II.

"Шарлотта такая красотка";

"Она такая красивая и невероятная. Какая замечательная семья";

"Близнецы";

"Она очень похожа на своего отца";

"Папина дочь";

"Мило. Шарлотта напоминает своего папу и принцессу Диану";

"Она так похожа на свою бабушку Елизавету";

"Шарлотта очень похожа на свою маму";

"Всегда заметно, как принц Уильям гордится своими детьми";

"Шарлотта так красива и мила, просто как ее папа и мама".

Общее видео принца Уильяма и Шарлотты:

Пользователи сети даже сделали фотоколаж, сравнив детское фото принца Уильяма с фотографией Шарлотты.



Принц Уильям и принцесса Шарлотта / Фото из инстаграма thecambridgethree