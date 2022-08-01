Герцогиня присоединилась к фонду 1851 года Trust и команде Great Britain SailG. Она посетила Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте.

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Стильный образ Кейт Миддлтон

Герцогиня приехала на встречу со спортсменами в темно-синем кашемировом джемпере с белыми морскими полосками от Erdem. Такой верх соединила с белыми короткими шортами Holland Cooper. Вместо привычной обуви и каблука Кейт на этот раз была в кроссовках Superga.

Длинные роскошные волосы Миддлтон уложила в легкие локоны и распустила. На лице она сделала обычный макияж в коричневых оттенках. Уши герцогини украшали лаконичные золотые серьги.

Затем Кейт Миддлтон переоделась в гидрокостюм и шлем, и присоединилась к заплыву вместе с командой.

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В начале июля герцоги Кембриджские прибыли в Виндзор, на Фламандскую ферму. Они приняли участие в Королевском благотворительном кубке по поло в клубе Guards Polo Club. Там они обнялись и поцеловались. Такие демонстрации чувств – редкость для королевской семьи и герцогов Кембриджских в частности. Так что кадры нежностей Уильяма и Кэтрин быстро разлетелись по сети.