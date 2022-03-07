"Наш противник – огромный монстр": Настя Каменских рассказала, как помогает украинцам

Украинская певица Настя Каменских рассказала, как помогает украинцам во время войны. Она поделилась, что отправляет одежду, еду и деньги в Украину.

Известная украинская певица Настя Каменских, вероятно, не вернулась в Украину после отдыха в Испании. Поэтому оттуда знаменитость пытается всеми способами помогать украинцам во время войны.

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Как Настя Каменских помогает украинцам

Знаменитость рассказала, что восхищается украинцами, которые собрались и помогают друг другу. Со своей стороны она так же пытается делать все возможное для помощи.

Отправляю много денег, отправляем продукты, одежду. Мы делаем все, что мы можем. Я очень-очень горжусь своей страной, потому что именно в этот момент люди так объединились. У нас и была прекрасная страна, но сейчас она стала еще прекраснее,

– сказала Настя Каменских.

Звезда добавила, что кроме гуманитарной помощи она находится и на информационном фронте. Певица записывает видеообращение к россиянам.

"Этот народ информативно слеп. Мы пытаемся пробить эту блокаду, донести до людей, что у нас настоящая война, погибают люди, дети и семьи. Мы пытаемся защищаться от такой огромной территории, потому что наш противник просто огромный монстр. И наша маленькая прекрасная страна так классно справляется с этим", – рассказала Каменских.



Настя Каменских / Фото с инстаграма звезды

Как звезды помогают Украине

Иванна Онуфрийчук собирает и отправляет гуманитарную помощь из Швейцарии.

Сергей Танчинец с коллегами перевозит лекарства, еду и вещи в Киев, а также вывозит людей в Западную Украину.

Ирина Федишин с мамой и сыновьями лепит вареники для беженцев.

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