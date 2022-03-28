26 марта российский враг нанес авиаудары по Леву. Живущая там украинская певица Кристина Соловий показала, как скрывалась от ракет.
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Кристина Соловий сделала фото во время взрывов
Исполнительница опубликовала фото, на котором лежит на полу. Она свернулась на подушке в ожидании отбоя.
Я собиралась записать вокал, а во Львове начались взрывы,
– подписала фото Соловий.
Кристина Соловой во время обстрелов / Фото из инстаграма Кристины Соловий
Обстрелы Львова: коротко
- 26 марта по Львову нанесли 2 авиаудара. Российские оккупанты попали в сферу критической инфраструктуры.
- 5 пострадавших обратились за помощью, а жертв нет. В то же время спасатели всю ночь тушили пожары.
- В результате атак повреждения получили школы, детские сады и жилищный фонд. Сотни окон вылетели из оконных стекол.